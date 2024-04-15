Акулина Прасковья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Прасковья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лукашина (Акулина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Акулин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулин Иван Иванович

Смерть
2015

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