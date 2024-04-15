Акулина Прасковья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акулин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лукашина (Акулина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Акулин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акулин Иван Иванович
Смерть
2015