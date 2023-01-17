Сулимов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Калмыкова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Сулимова Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Василиса Ивановна

Смерть
1798
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
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