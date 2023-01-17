Сулимов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726 ст.
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Калмыкова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Сулимова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1798
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область