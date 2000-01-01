Богачев (Трусовцова) Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти23.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1930
Рождение ребёнка
20.11.1932
Рождение ребёнка
11.02.1935
Рождение ребёнка
22.01.1939
Смерть
23.01.1943