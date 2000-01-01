Богачев (Трусовцова) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев (Трусовцова) Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

23.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачев Александр

Рождение ребёнка
20.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачев Александр

Рождение ребёнка
11.02.1935

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Отец ребёнка: Богачев Александр

Рождение ребёнка
22.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачев Александр

Смерть
23.01.1943
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