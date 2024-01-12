Люч Жан Тай Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люч Жан Тай Юрий Иванович

Место рождения

Китай

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Китай
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяков Аграфена Дмитриевна (Зя Тетей Фросей)

Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяков Аграфена Дмитриевна (Зя Тетей Фросей)

Смерть
1981
Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.
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