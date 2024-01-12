Люч Жан Тай Юрий Иванович
Место рожденияКитай
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Китай
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяков Аграфена Дмитриевна (Зя Тетей Фросей)
Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяков Аграфена Дмитриевна (Зя Тетей Фросей)
Смерть
1981
Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.