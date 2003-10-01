Сердюкова Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения01.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта»
Крещение
01.10.2005
Образование
С 01.09.2010 по 31.08.2021
Лицей №40
Образование
01.09.2021
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена