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Сердюкова Дарья Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.10.2003

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003

Отец: Сердюков Павел Иванович

Мать: Сердюкова Олеся Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта»
Крещение
01.10.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
С 01.09.2010 по 31.08.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лицей №40
Образование
01.09.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
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