Беляева Иулиания Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1816 ст.
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Беляев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Беляева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Коркулева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно