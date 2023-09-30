Беляева Иулиания Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Иулиания Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Беляев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич

Вознесенье, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Беляев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич

Вознесенье, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Беляева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич

Вознесенье, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Коркулева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Матвеевич

Вознесенье, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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