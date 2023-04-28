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Городилов Илья Прокопьевич

Место рождения

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.07.1881 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Городилова Анисия Фомина

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.01.1901 ст.

Жена: Городилова Лукия Алексеевна

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1904 ст.

Сын: Городилов Петр Ильин

Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Городилов Семен Ильин

Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов Федор Ильин

Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1944
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