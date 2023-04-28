Городилов Илья Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1881 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Городилова Анисия Фомина
Бракосочетание
26.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1904 ст.
Сын: Городилов Петр Ильин
Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Городилова Лукия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944