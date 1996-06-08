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Кулаков Михаил Васильевич

Место рождения

Редькино, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.11.1921

Дата смерти

08.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Редькино, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Верхний Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничная Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Кулакова Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Мария Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулакова Мария Карповна

Смерть
08.06.1996
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