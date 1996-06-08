Кулаков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1921
Дата смерти08.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхний Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеничная Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Кулакова Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулакова Мария Карповна
Смерть
08.06.1996