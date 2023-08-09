Мельников Николай
Место рождения
Дата рождения05.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
Неизвестно