Мельников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Николай

Место рождения

Осмоловичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

05.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Осмоловичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Мария

Осмоловичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
Неизвестно