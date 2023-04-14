Веприкова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1887 ст.
Сын: Веприков Павел Филиппович
Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
12.10.1894 ст.
Дочь: Пераскева Филипповна
Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович
Донгуз
Рождение ребёнка
13.02.1899 ст.
Дочь: Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович
Донгуз
Рождение ребёнка
19.11.1900 ст.
Сын: Веприков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович
Донгуз
Смерть
Неизвестно