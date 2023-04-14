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Веприкова Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Муж: Веприков Филипп Трофимович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1887 ст.

Сын: Веприков Павел Филиппович

Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1894 ст.

Дочь: Пераскева Филипповна

Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович

Донгуз
Рождение ребёнка
13.02.1899 ст.

Дочь: Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович

Донгуз
Рождение ребёнка
19.11.1900 ст.

Сын: Веприков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Веприков Филипп Трофимович

Донгуз
Смерть
Неизвестно
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