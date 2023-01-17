Арестова Не известно Не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арестова Не известно Не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрашкина Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Арестов Егор Иванович

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Арестов Егор Иванович

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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