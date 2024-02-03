Матросова (Струева) Полина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Струев Павел Иванович
Мать: Струева Арина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно