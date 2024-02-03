Матросова (Струева) Полина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Струева) Полина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Струев Павел Иванович

Мать: Струева Арина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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