Леднев Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно