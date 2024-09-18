Леднев Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднев Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Леднев Иван Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Леднев Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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