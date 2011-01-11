Ковалевский Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1961
Дата смерти11.01.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1961
Отец: Ковалевский Анатолий Александрович
Мать: Мария
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
09.12.1986
Дочь: Ковалевская Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ковалевская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалевская Елена Николаевна
Смерть
11.01.2011