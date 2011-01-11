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Ковалевский Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1961

Дата смерти

11.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1961

Отец: Ковалевский Анатолий Александрович

Мать: Мария

Бракосочетание
1980

Жена: Ковалевская Елена Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1986

Дочь: Ковалевская Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ковалевская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалевская Елена Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
11.01.2011
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