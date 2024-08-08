Макаров Трофим Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1819
Отец: Макаров Никита Васильевич
Мать: не указана
мать 1-я жена Василия Николаевича В ИВ 1823 года - 4 года. В РС 1834 года - 15 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 754. В ИВ 1853 года - 35 лет. ГАЗК ф. 2... Показать все
Бракосочетание
До 1853
Смерть
Неизвестно