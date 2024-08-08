Макаров Трофим Никитич Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Трофим Никитич

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Макаров Никита Васильевич

Мать: не указана

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
мать 1-я жена Василия Николаевича В ИВ 1823 года - 4 года. В РС 1834 года - 15 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 754. В ИВ 1853 года - 35 лет. ГАЗК ф. 2... Показать все
Бракосочетание
До 1853

Жена: Макарова Дарья Михайловна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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