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Матвеев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Матвей

Мать: Матвеев ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сидоренко Серафима

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Матвеева Прасковья

Рождение ребёнка
04.07.1927

Сын: Матвеев Евгений

Мать ребёнка: Матвеева Прасковья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Матвеев Борис

Мать ребёнка: Матвеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катышева Лариса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривицкая Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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