Матвеев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Матвей
Мать: Матвеев ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сидоренко Серафима
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Матвеева Прасковья
Рождение ребёнка
04.07.1927
Сын: Матвеев Евгений
Мать ребёнка: Матвеева Прасковья
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матвеев Борис
Мать ребёнка: Матвеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катышева Лариса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривицкая Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова Зоя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно