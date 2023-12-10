Покровская (Лерман) Нинель Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939
Отец: Лерман Анатолий Михайлович
Мать: Лерман Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
02.11.1963
Сын: Покровский Алексей Германович
Отец ребёнка: Покровский Герман Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.08.1969
Сын: Покровский Константин Германович
Отец ребёнка: Покровский Герман Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно