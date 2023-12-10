Покровская (Лерман) Нинель Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Лерман) Нинель Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939

Отец: Лерман Анатолий Михайлович

Мать: Лерман Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
02.11.1963

Сын: Покровский Алексей Германович

Отец ребёнка: Покровский Герман Аркадьевич

Рождение ребёнка
27.08.1969

Сын: Покровский Константин Германович

Отец ребёнка: Покровский Герман Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Герман Аркадьевич

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