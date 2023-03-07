Наймушин Иов (Иона) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Иов (Иона) Ефимов

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Наймушин Ефимий Фирстов

Мать: Наймушина Ефимия (Корнилова)

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1843
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