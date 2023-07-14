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Кириленко Мария

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки

Дата рождения

1784

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко Василий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки