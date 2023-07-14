Кириленко Мария
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Дата рождения1784
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кириленко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко Василий Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки