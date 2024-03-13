Ковалев Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Афанасий Андреевич

Ковалев Афанасий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2017

Сын: Ковалев Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2021

Сын: Ковалев Мирон Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.