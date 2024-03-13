Ковалев Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2017
Сын: Ковалев Семён Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2021
Сын: Ковалев Мирон Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности