Баженова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Сын: Баженов Дорофей Андреевич
Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич
мои вычисления
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Баженов Никанор Андреевич
Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно