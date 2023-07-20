Баженова Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Баженов Дорофей Андреевич

Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
мои вычисления
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Баженов Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Баженов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Баженов Андрей Яковлевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно