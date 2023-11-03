Андреев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Мелькова Степанида Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Мария Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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