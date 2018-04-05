Печников Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.08.1945
Дата смерти05.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1945
Отец: Печников Михаил Андреевич
Мать: Печникова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Печникова Лариса (Долорес)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Печникова Лариса (Долорес)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.2018