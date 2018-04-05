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Печников Анатолий Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.08.1945

Дата смерти

05.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1945

Отец: Печников Михаил Андреевич

Мать: Печникова Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Печникова Лариса (Долорес)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Печникова Лариса (Долорес)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Лариса (Долорес)

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.04.2018
Москва, город федерального значения Москва
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