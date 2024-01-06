Кидалова Дарья Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кидалова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кидалова Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Алексеева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно