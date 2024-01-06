Кидалова Дарья Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова Дарья Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шаульская Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кидалова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кидалова Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Алексеева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Кидалов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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