(Горошанская) Мелания Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горошанская Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горошанская Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно