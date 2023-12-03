(Горошанская) Мелания Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горошанская) Мелания Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горошанский Никита Емельянович

Мать: Горошанская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошанский Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горошанская Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горошанская Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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