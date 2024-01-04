Бывалькевич Дометий Захариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Дометий Захариевич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

07.08.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1884

Отец: Бывалькевич Захарий Филиппович

Мать: Бывалькевич Матрона Семеоновна

Боханов, Чернігівська область
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