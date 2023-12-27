Мисиюк Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1941
Рождение ребёнка
10.06.1965
Сын: Мисиюк Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Мисиюк Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1975
Сын: Мисиюк Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно