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Мисиюк Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1941

Отец: Мисиюк Анатолий Иванович

Мать: Мухина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1965

Сын: Мисиюк Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Мисиюк Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1975

Сын: Мисиюк Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Грицкевич Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицкевич Галина Ивановна

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