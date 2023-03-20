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Сидоров Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Сидоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Сидорова Мария Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Мария Акимовна

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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