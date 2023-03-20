Сидоров Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Сидоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сидорова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Сидорова Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Мария Акимовна
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область