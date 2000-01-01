Сосенкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосенкин Василий

Сосенкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Сосенкин Николай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосенкин Иван

Мать ребёнка: Сосенкина ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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