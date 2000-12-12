Капсаргин Аймир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапсаргин Аймир Игоревич

Капсаргин Аймир Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2000

Отец: Капсаргин Игорь

Мать: Угдыжекова Дина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close