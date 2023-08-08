Федянина (Канайкина) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федянина (Канайкина) Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: Канайкин Кирилл Петрович

Мать: Канайкина Мария Абрамовна