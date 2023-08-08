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Федянина (Канайкина) Наталья Кирилловна
Федянина (Канайкина) Наталья Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1960
Пол
Женский
Отец
Канайкин Кирилл Петрович
Мать
Канайкина (Морозова) Мария Абрамовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Отец:
Канайкин Кирилл Петрович
Мать:
Канайкина Мария Абрамовна
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