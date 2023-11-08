Троцкий Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Троцкий Кирилл ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троцкий Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Внучка полковника Носа Мария Степановна вышла замуж за бунчукового товарища Николая Кирилловича Троцкого. Им и досталось в наследство имение Носов в Голубовке и село Щуровка.
Смерть
Неизвестно