Троцкий Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкий Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троцкий Кирилл ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троцкий Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Внучка полковника Носа Мария Степановна вышла замуж за бунчукового товарища Николая Кирилловича Троцкого. Им и досталось в наследство имение Носов в Голубовке и село Щуровка.
Смерть
Неизвестно
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