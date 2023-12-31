Решетнников Савелий Петрович
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1749
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Решетнников Петр Иванович
Мать: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Решетнников Иван Савельев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: Решетнников Афонасий Савельев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Катерина Савельева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1776