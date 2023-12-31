Решетнников Савелий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Савелий Петрович

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Решетнников Петр Иванович

Мать: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Решетнников Иван Савельев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Решетнников Афонасий Савельев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Катерина Савельева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1776
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