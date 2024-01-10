Петров Иван
Место рожденияг. Уварово Тамбовской обл.
Дата рождения195
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
195
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
21.12.198
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
14.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уварово (Тамбовская область)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности