Петров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван

Место рождения

г. Уварово Тамбовской обл.

Дата рождения

195

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

198 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
195

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
21.12.198

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уварово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
14.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уварово (Тамбовская область)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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