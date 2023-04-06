Синёва (Бузинова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Бузинова) Мария Васильевна

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Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.09.1933

Дата смерти

23.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.07.1955

Сын: Синёв Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.05.1958

Дочь: Лагутина Галина Александровна

Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.08.1964

Дочь: Фомичёва Ольга Александровна

Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.03.1969

Дочь: Овчинникова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.04.1974

Сын: Синёв Сергей Александрович

Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Александр Пантелеймонович

Смерть
23.02.1992
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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