Синёва (Бузинова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1933
Дата смерти23.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1955
Сын: Синёв Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.05.1958
Дочь: Лагутина Галина Александровна
Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
10.08.1964
Дочь: Фомичёва Ольга Александровна
Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
06.03.1969
Дочь: Овчинникова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
01.04.1974
Сын: Синёв Сергей Александрович
Отец ребёнка: Синёв Александр Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1992