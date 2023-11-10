Рыков Нифонт Апполосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1861
Отец: Рыков Апполос Иванович
Мать: Рыкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1903
Дочь: Ревякина Варвара Нифонтовна
Мать ребёнка: Рыкова Параскева Родионовна
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыкова Параскева Родионовна
Смерть
Неизвестно