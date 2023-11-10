Рыков Нифонт Апполосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыков Нифонт Апполосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1861

Отец: Рыков Апполос Иванович

Мать: Рыкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1903

Дочь: Ревякина Варвара Нифонтовна

Мать ребёнка: Рыкова Параскева Родионовна

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыкова Параскева Родионовна

Смерть
Неизвестно
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