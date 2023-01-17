Воронов Николай Стефанович (Степанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Николай Стефанович (Степанович)

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Место рождения

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.03.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1847 ст.

Жена: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение
05.03.1848 ст.

Отец: Воронов Степан Емельянович

Мать: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1871 ст.

Сын: Воронов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1872 ст.

Сын: Воронов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1874 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1881 ст.

Сын: Воронов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Прасковья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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