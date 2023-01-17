Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Место рождения
Дата рождения05.03.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1847 ст.
Жена: не указана
Рождение
05.03.1848 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1871 ст.
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
19.05.1872 ст.
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
02.04.1874 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
10.02.1881 ст.
Сын: Воронов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Прасковья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно