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Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Ирина Кузьминична

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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