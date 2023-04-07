Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Ирина Кузьминична
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлевна
Смерть
Неизвестно