Талышев Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти30.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1944
Жена: Слёзкина Лидия Денисовна
Рождение ребёнка
10.02.1950
Дочь: Талышева Антонина Степановна
Мать ребёнка: Слёзкина Лидия Денисовна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.02.?
Сын: Талышев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Слёзкина Лидия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слёзкина Лидия Денисовна
Смерть
30.04.1996