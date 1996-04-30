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Талышев Степан Григорьевич

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Место рождения

Чудиново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

30.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудиново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1944

Жена: Слёзкина Лидия Денисовна

Рождение ребёнка
10.02.1950

Дочь: Талышева Антонина Степановна

Мать ребёнка: Слёзкина Лидия Денисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.02.?

Сын: Талышев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Слёзкина Лидия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слёзкина Лидия Денисовна

Смерть
30.04.1996
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