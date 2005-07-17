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Барышников Филипп Алексеевич
Барышников Филипп Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Барышников Алексей Владимирович
Мать
Барышникова Татьяна Витальевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2005
Отец:
Барышников Алексей Владимирович
Мать:
Барышникова Татьяна Витальевна
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