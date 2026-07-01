(Брынских) Марфа
женский, родилась 04.07.1856, Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
умерла Неизвестно
ОтецБрынских ГригорийОколо 1832 г.р.
МатьБрынских (Мартынова) МавраНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1856
Отец: Брынских Григорий
Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Крещение
06.07.1856
Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно