(Брынских) Марфа 04.07.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Брынских) Марфа

Автор
СА
Аксенов С.

женский, родилась 04.07.1856, Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

умерла Неизвестно

Отец
Брынских ГригорийОколо 1832 г.р.
Мать
Брынских (Мартынова) МавраНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1856

Отец: Брынских Григорий

Мать: Брынских (Мартынова) Мавра

Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Крещение
06.07.1856
Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Вознесенская церковь Михайловского завода | Восприемники: Крестьянин Иван Яковлев Сурганов, Терентия Леонтьева Мартынова дочь девица Елена

Смерть
Неизвестно

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