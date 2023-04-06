Дуравин Федот Андреевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Оглоблин Андрей Никифорович
Мать: Оглоблина Меланья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Дуравина Варвара
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Дуравина Варвара
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дуравин Николай Федотович
Мать ребёнка: Дуравина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуравина Варвара
Смерть
Неизвестно