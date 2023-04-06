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Дуравин Федот Андреевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Оглоблин Андрей Никифорович

Мать: Оглоблина Меланья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дуравин Андрей Федотович

Мать ребёнка: Дуравина Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Дуравина Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дуравин Николай Федотович

Мать ребёнка: Дуравина Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуравина Варвара

Смерть
Неизвестно
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