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Вальнев Александр Петрович

Место рождения

д.Никоновская

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Никоновская
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Вальнева Агриппина Степановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
28.1.1879 бракосочетание временно обязанный уделу крестьянин Терлинскго 1го общества д. Никоновской Александр Петров Вальнев 27 и невесте д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Елисеева Дербина ... Показать все
Смерть
Неизвестно