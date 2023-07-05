Вальнев Александр Петрович
Место рожденияд.Никоновская
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Никоновская
Бракосочетание
28.01.1879
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
28.1.1879 бракосочетание временно обязанный уделу крестьянин Терлинскго 1го общества д. Никоновской Александр Петров Вальнев 27 и невесте д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Елисеева Дербина ... Показать все
Смерть
Неизвестно