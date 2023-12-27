Сметанин Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанин Александр Семенович

Сметанин Александр Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1908

Дата смерти

23.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908

Отец: Сметанин Семен Кузьмич

Мать: Сметанина Наталья Фадеевна

Рождение ребёнка
28.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1933

Сын: Сметанин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна

д. Мостовское, Артемовский р-н, Свердловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Еликонида Васильевна

Смерть
23.06.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close