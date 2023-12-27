Сметанин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1908
Дата смерти23.06.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908
Отец: Сметанин Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
28.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1933
Сын: Сметанин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина Еликонида Васильевна
д. Мостовское, Артемовский р-н, Свердловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1942