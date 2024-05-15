Дубянский Иван Александрович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубянский Иван Александрович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Дубянский Александр Павлович

Мать: Дубянская Параскева Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Анастасия Михайловна

Военная служба
1945
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
24.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубянская Анастасия Михайловна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубянская Анастасия Михайловна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1970

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