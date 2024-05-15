Дубянский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1945
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
24.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубянская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубянская Анастасия Михайловна
Смерть
После 1970