Биктимиров Раян Биктимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1967
Сын: Биктимиров Вячеслав Раянович
Мать ребёнка: Шамшина Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.04.?
Сын: Биктимирович Ильдар Раянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно