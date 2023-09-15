Биктимиров Раян Биктимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Раян Биктимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1967

Сын: Биктимиров Вячеслав Раянович

Мать ребёнка: Шамшина Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.04.?

Сын: Биктимирович Ильдар Раянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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