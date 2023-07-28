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Крастиков Красотин Гордей Захаров

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845 ст.

Отец: Красотин Захар Петров

Мать: Красотина Елена Григорьева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.82 д.135а л.872 об.-873
Бракосочетание
28.10.1866 ст.

Жена: Крастикова Красотина Марфа Иванова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.153 д.80 л.450 об.-451 жених второй брак, вдовец невеста-первый брак
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.

Сын: Красотин Крастиков Карастиков Василий Гордеев

Мать ребёнка: Крастикова Красотина Марфа Иванова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.170 л.395 об.-396
Смерть
Неизвестно