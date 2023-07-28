Крастиков Красотин Гордей Захаров
Место рождения
Дата рождения01.01.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845 ст.
Отец: Красотин Захар Петров
ГАРТ Ф.7 оп.82 д.135а л.872 об.-873
Бракосочетание
28.10.1866 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.153 д.80 л.450 об.-451 жених второй брак, вдовец невеста-первый брак
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.170 л.395 об.-396
Смерть
Неизвестно