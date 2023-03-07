Бояринцов Петр (Петрушка) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцов Петр (Петрушка) Михайлов

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Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1655 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Бояринцов Михаил (Мишка) Гаврилов

Мать: Бояринцова Дочь Онтипина

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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