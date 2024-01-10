Хуснутдинова (Кабирова) Гарифа Кабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1915
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабиев Самат Сахабиевич
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Марьям Сахабиевна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглиуллина Доха Сахабиевна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабиев Ахкам Сахабиевич
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Хамдиниса Сахабиевна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби
Смерть
1963