Хуснутдинова (Кабирова) Гарифа Кабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Кабирова) Гарифа Кабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Сахабиев Ахат Сахабиевич

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Самат Сахабиевич

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Марьям Сахабиевна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглиуллина Доха Сахабиевна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Ахкам Сахабиевич

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Кыям Сахабиевич

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Хамдиниса Сахабиевна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сахаби

Смерть
1963
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