Исаенко (Греховодова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаенко (Греховодова) Анна

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Место рождения

Крым

Дата рождения

1908

Дата смерти

12.07.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым
Рождение ребёнка
03.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

село Воронцовка, Ворошиловский район
Смерть
12.07.1981
село Воронцовка, Ворошиловский район
Похороны
Неизвестно
село Воронцовка
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