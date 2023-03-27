Исаенко (Греховодова) Анна
Место рожденияКрым
Дата рождения1908
Дата смерти12.07.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Крым
Рождение ребёнка
03.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
село Воронцовка, Ворошиловский район
Смерть
12.07.1981
село Воронцовка, Ворошиловский район
Похороны
Неизвестно
село Воронцовка